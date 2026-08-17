Araqchí dice no tener información sobre el origen iraní de ataque al primer ministro kurdo

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Bagdad, 17 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que desconocía que el ataque con drones lanzado este lunes contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, se hubiera originado en territorio iraní.

Así trasladó su "sorpresa" al ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, durante una conversación telefónica en la que ambos abordaron el ataque con drones de tipo Hadid-110 contra las instalaciones de Barzani, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores iraquí.

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"No tenía información que indicara que los ataques se originaron en territorio iraní", señaló Araqchí, siempre según el ministerio iraquí, dado que el iraní no ha reaccionado hasta el momento.

De acuerdo con esta misma fuente, "Araqchí expresó su sorpresa" por el incidente y consideró que una acción de este tipo "carecía de justificación", dadas las "relaciones positivas y sólidas entre Irán y el Gobierno Regional del Kurdistán", así como con sus dos principales partidos políticos.

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Husein, por su parte, condenó el ataque y reclamó a Teherán una aclaración oficial sobre su postura y sobre los responsables del lanzamiento de los drones.

El jefe de la diplomacia iraquí subrayó que, a diferencia de ataques anteriores que el Gobierno iraní había justificado por la presencia de partidos o facciones de la oposición iraní en el Kurdistán iraquí, esta vez el objetivo fue directamente la residencia del primer ministro regional, lo que, a su juicio, constituye "un peligroso precedente" que puede incrementar las tensiones y amenazar la estabilidad de la región.

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Dos drones cargados con explosivos alcanzaron esta madrugada la oficina de Barzani, así como la vivienda del director del servicio regional de Seguridad, en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil, una acción que no provocó víctimas.

El Gobierno iraquí ordenó posteriormente la formación de un comité de investigación para determinar el origen, los responsables y los motivos del ataque, y anunció que sus conclusiones serían comunicadas a la opinión pública.

Estos ataques se producen un día después de que el digital estadounidense Axios informara de que Washington había recurrido a principios de este año al presidente de la región del Kurdistán, Nechirvan Barzani, para que actuara como enlace diplomático con la Guardia Revolucionaria iraní.

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La región del Kurdistán iraquí ha sido atacada en más de mil ocasiones por Irán y las milicias iraquíes proiraníes desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado la muerte de 32 personas, de acuerdo con el medio kurdo 'Rudaw'. EFE