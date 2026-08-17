La cadena de tiendas brasileña Casas Bahia pide acogerse a la ley de quiebras

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São Paulo, 17 ago (EFE).- Casas Bahia, una de las mayores cadenas de tiendas de Brasil, informó este lunes que solicitó ante los tribunales acogerse a la ley de quiebras con el fin de reestructurar una abultada deuda.

En un comunicado dirigido al mercado, se cita un "contexto de deterioro" de la situación financiera de la empresa, debido a las altas tasas de interés, la restricción del crédito y las "presiones sobre el consumo".

Por ello, la dirección de la compañía afirmó que el pedido es "necesario" y supone "un paso más" hacia la reestructuración financiera de una deuda que los medios citan en 17.300 millones de reales (unos 3.330 millones de dólares ó 2.880 millones de euros).

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La medida busca, según el comunicado, "preservar la continuidad de las operaciones empresariales" y lograr "una solución definitiva" a los problemas financieros.

Al mismo tiempo, la empresa aclaró, que mientras avanza el proceso judicial de reestructuración, mantendrá las actividades en "todos" los canales y "sin interrupciones relevantes".

Casas Bahia, que contaba hasta hace poco con más de mil tiendas repartidas en todo Brasil, cerró 298 de las menos rentables y realizó despidos en los últimos meses, según informó en el balance del segundo trimestre publicado en la víspera.

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Además, la empresa reportó pérdidas de 10.117 millones de reales en el segundo trimestre, muchísimo más de los 555 millones de pérdidas reportados en el mismo periodo del año anterior.

El pedido judicial de Casas Bahia coincide con un mal momento para las grandes empresas del comercio minorista brasileño, amenazado por el crecimiento del comercio digital.

En 2023, Americanas, otro gigante del sector, solicitó acogerse a la ley de quiebras, después de descubrir un agujero multimillonario en sus cuentas.

En junio de este año, la Policía Federal lanzó una nueva operación para investigar el fraude de Americanas y embargar bienes de sus principales accionistas. EFE