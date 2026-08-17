El brent sube el 0,45 % y toca los 89 dólares tras la falta de acuerdo en Oriente Medio

Guardar

(Actualiza la EC1005 con datos del mercado del petróleo tras el cierre de las bolsas en Europa)

Madrid, 17 ago (EFECOM).- El precio del barril de brent para entregar en octubre subía este lunes el 0,45 % tras el cierre de los mercados en Europa y rondaba el nivel de los 89 dólares, en una jornada sin oscilaciones demasiado bruscas pese a la expiración del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos sin acuerdo.

PUBLICIDAD

A las 18:30 horas (16:30 GMT) el crudo brent de referencia europea avanzaba el 0,45 % y el barril se cotizaba a 88,92 dólares, aunque ha llegado a tocar un máximo cerca de los 90 dólares. El crudo intermedio de Texas (WTI), referente estadounidense, avanzaba el 0,23 % y se movía en 82,59 dólares.

Este lunes expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio sin que se haya conseguido ninguno de sus objetivos y con las dos partes enrocadas en sus posiciones.

PUBLICIDAD

Una vez finalizado el plazo fijado, Irán ha asegurado que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y ha advertido de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas este lunes, en este caso contra Omán, sobre bombardear el país "sin piedad" si se interpone en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Estas andanadas de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Este fin de semana, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió de que Irán impedirá que Estados Unidos vuelva a entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz o restablezca sus bases en Oriente Medio.

Por su parte, Trump afirmó el pasado sábado que pronto declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio estadounidense.