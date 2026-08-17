MSF denuncia cuatro muertos y más de 70 heridos por enfrentamientos en el estado Suroeste de Somalia

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La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este lunes que al menos cuatro personas han muerto y más de 70 han resultado heridas tras intensos enfrentamientos entre el Ejército de Somalia y las fuerzas opositoras leales al expresidente del estado somalí del Suroeste, Abdiaziz Laftagareen.

"En el Hospital Regional de Bay, donde trabajamos en colaboración con el Ministerio de Salud, los equipos han recibido a 71 personas heridas, incluidas mujeres y niños. Se han registrado cuatro muertes, incluida una joven. Los pacientes siguen llegando y se espera que estas cifras aumenten", ha señalado el representante de MSF en el país, Elshafie Mohamed, en un comunicado.

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Asimismo, ha alertado de que "Baidoa alberga a más de medio millón de personas desplazadas por el conflicto, la sequía y la inseguridad, muchas de las cuales dependen de los ya limitados servicios de salud de la ciudad". "Estos servicios están desbordados más allá de su capacidad. Cada nuevo ciclo de violencia ejerce mayor presión sobre el sistema de salud y aleja aún más los cuidados que salvan vidas de quienes los necesitan", ha argüido.

Mohamed ha tildado de "devastador" que civiles estén atrapados nuevamente en este ciclo de violencia en el estado somalí. "Los civiles, las instalaciones de salud y el personal médico deben ser protegidos, y las personas heridas deben poder llegar a la atención médica de manera segura", ha zanjado.

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Fuerzas vinculadas a Laftagareen, incluyendo milicias locales, lanzaron un ataque durante la madrugada contra posiciones del Ejército somalí en Baidoa, la ciudad más grande del estado suroeste de Somalia, que conecta la capital, Mogadiscio, con la frontera de Etiopía y Kenia.

El Ministerio de Defensa somalí ha afirmado haber repelido el ataque y haber abatido a cerca de 30 atacantes, además de "capturar a otros con vida". Asimismo, las fuerzas federales se incautaron de las armas y los vehículos utilizados por estas milicias.

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El conflicto se remonta al pasado mes de marzo, cuando las tropas del Gobierno federal tomaron el control de puntos estratégicos a las afueras de Baidoa después de que las autoridades declararan que el mandato de Laftagareen había expirado.

Por su parte, las autoridades locales denunciaron el despliegue de fuerzas militares somalíes por motivos políticos bajo la excusa de la lucha contra la organización yihadista Al Shabaab. En el fondo de la cuestión se encontraba el rechazo de las autoridades del estado, como varios más del país, a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Hasan Sheij Mohamud.

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