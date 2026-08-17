Irán considera a tres pilotos desaparecidos como prisioneros en Catar

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Teherán, 17 ago (EFE).- Irán considerará a tres pilotos supuestamente capturados por Catar, que ha negado su presencia en su territorio, como prisioneros hasta que se aclaren su situación y paradero.

“Hasta que se aclaren las circunstancias, damos por hecho que los tres pilotos desaparecidos se encuentran prisioneros, y utilizaremos todos los canales legales e internacionales a nuestro alcance”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó Fars.

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Irán acusó ayer a Catar de obstaculizar la investigación sobre el paradero de tres pilotos que Teherán afirma que fueron capturados por las fuerzas cataríes tras el derribo de sus aviones en marzo durante una operación en la guerra con Israel y Estados Unidos, algo que Doha ha negado.

El comandante del Comité de Búsqueda de Desaparecidos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Mohamad , afirmó que un equipo de expertos de la Fuerza Aérea lleva varios meses esperando para viajar a Catar y realizar una investigación sobre el terreno.

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El Ministerio de Exteriores catarí negó que su país haya capturado a tres pilotos iraníes, en respuesta a una carta enviada por Bagherzadeh al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja para solicitar que se investigara su situación.

Según la versión iraní, los pilotos Yavad Salehi, Abdolmayid Dashtian y Omran Barushian fueron capturados con vida por las fuerzas cataríes después de que sus cazas Su-24 se estrellaran durante una operación contra objetivos estadounidenses en marzo y permanecen bajo custodia desde entonces. EFE

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