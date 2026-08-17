LaLiga Bares convierte Ampuero en la segunda grada del Real Racing Club en su regreso a LaLiga EA Sports

17/08/2026 Evento de LaLiga Bares en Ampuero (Cantabria), con el exfutbolista Pedro Munitis. DEPORTES LALIGA

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El municipio cántabro de Ampuero acogió este fin de semana la primera acción territorial de LaLiga Bares de la temporada 2026-27, coincidiendo con la vuelta del Real Racing Club a LaLiga EA Sports y con su primer partido como local en este curso, el cual se saldó con un empate (2-2)ante el Villarreal CF en El Sardinero.

Según un comunicado, del 14 al 16 de agosto, la iniciativa reunió a vecinos, hosteleros y figuras vinculadas al club para poner en valor el papel de los bares como espacios en los que se comparte la experiencia de cada jornada.

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Uno de los principales momentos del fin de semana tuvo lugar el viernes con la visita de Íñigo Sainz-Maza, capitán del Real Racing Club, a Ampuero, su localidad natal. El futbolista recorrió La Trastienda, Café Bar del Río, Pub Pino Verde y La Ribera, donde compartió tiempo con hosteleros, vecinos y seguidores del equipo ante el inicio de la temporada. Además, puso la placa que distingue a los bares como Establecimientos Oficiales de LaLiga Bares.

Bajo el lema 'La jornada empieza en los bares', LaLiga puso el foco en la importancia de la hostelería como punto de encuentro y en su capacidad para generar actividad en torno a los partidos. "A través de esta iniciativa de LaLiga, los locales participantes acercaron la competición a sus clientes mediante experiencias, dinámicas y sorteos exclusivos, reforzando su papel como segunda grada del fútbol", destacó el comunicado.

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Así, durante el fin de semana, los aficionados pudieron disfrutar del comienzo de LaLiga EA Sports a través de actividades participativas y sorteos exclusivos. Y el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el encuentro entre el Racing y el Villarreal, Ampuero acogió el acto central de LaLiga Bares, que contó con la participación del exfutbolista Pedro Munitis, junto a representantes institucionales, hosteleros y seguidores.