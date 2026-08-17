Fondo soberano de Abu Dhabi L'Imad lanza una oferta para adquirir el 100% del operador portuario de la ciudad

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L'Imad, el fondo soberano de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), ha puesto sobre la mesa una oferta para la adquisición del 100% del operador puertos de la ciudad Abu Dhabi Ports Company (AD Ports Group), compañía de la que ya cuenta con el 75,42%, por un precio de 6,25 dirhams (AED) por acción, con lo que valora al conjunto de la empresa en 31.800 millones de AED (unos 7.400 millones de euros).

"AD Ports Group, facilitador líder mundial de comercio, logística e industria, anuncia que ha recibido una notificación de L'Imad, inversor soberano del Gobierno de Abu Dhabi, sobre su intención de presentar una oferta pública de adquisición voluntaria y condicionada en efectivo, a través de su filial de propiedad absoluta ADQ, para adquirir hasta el 100% del capital social emitido y desembolsado de AD Ports Group que aún no está en manos de ADQ", reza un comunicado emitido por el operador portuario.

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El fondo, presidido por el príncipe heredero Jaled bin Mohamed, busca así hacerse con el total de la compañía ofreciendo una prima del 23% sobre el último precio de cierre de 5,10 AED por acción a 14 de agosto de 2026.

De esta manera, se refuerza el control gubernamental en uno de los operadores de puertos del país más importantes que también cuenta con presencia en otros lugares de la geografía mundial.

A partir de este momento, la notificación será remitida al consejo de administración que se encargará de valorar la oferta según los procedimientos establecidos. La compañía continuará informando de los avances sobre esta oferta de adquisición.