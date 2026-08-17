El tribunal tailandés tiene lista la sentencia sobre los recursos del caso Daniel Sancho

Guardar

Bangkok, 17 ago (EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

"La sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia", dijeron a EFE fuentes de la corte de Phuket, encargada de resolver las apelaciones y de remitir el fallo al Tribunal Provincial de Samui, el cual tendrá que proceder a la lectura del mismo en una fecha aún por determinar.

PUBLICIDAD

El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho hace casi dos años, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: mientras la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital, el equipo legal del español busca un nuevo juicio.

PUBLICIDAD