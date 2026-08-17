17/08/2026 Vela.- Jordi Xammar y Marta Cardona logran la medalla de bronce en el Mundial de 470 en Enoshima (Japón). Los españoles Jordi Xammar y Marta Cardona lograron la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 470, que se ha disputado en Enoshima (Japón), colgándose así su segunda presea mundislista en su segunda temporada navegando juntos. DEPORTES 2026 470 WORLD CHAMPIONSHIP / JUNICHI HIRAI

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Los españoles Jordi Xammar y Marta Cardona lograron la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 470, que se ha disputado en Enoshima (Japón), colgándose así su segunda presea mundislista en su segunda temporada navegando juntos.

La tripulación española afrontaba la jornada definitiva del torneo desde la segunda posición de la general. En las dos pruebas de las Medal Series, reservadas a las 10 mejores tripulaciones del campeonato, Xammar (RCN Barcelona) y Cardona (CN Arenal) firmaron un quinto y un noveno puestos que finalmente les han llevado al tercer cajón del podio.

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Los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, vigentes campeones de Europa, se proclamaron nuevos campeones del mundo, mientras que los alemanes Theresa Löffler y Christopher Hoerr se hicieron con la medalla de plata.

Con este bronce, Jordi Xammar encadena nueve Mundiales consecutivos subiendo al podio, desde 2018, superando la racha de ocho de Mathew Belcher entre 2010 y 2017. El australiano suma también nueve medallas mundialistas en su trayectoria, pero solo ocho de ellas fueron consecutivas, por lo que el resultado de Enoshima sitúa al español con el récord de continuidad en el podio de los Campeonatos del Mundo de 470.

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El balance de estos nueve Mundiales consecutivos es de tres oros, tres platas y tres bronces, logrados con tres tripulantes diferentes -Nico Rodríguez, Nora Brugman y Marta Cardona- y manteniendo la racha incluso durante la transición de la clase 470 masculina al actual formato mixto.

El bronce de Enoshima completa una temporada en la que Xammar y Cardona han subido al podio en las cuatro grandes citas internacionales disputadas, ya que conquistaron el bronce en el Campeonato de Europa de Vilamoura, se colgaron el oro en el Trofeo Sofía Mallorca by FERGUS Hotels y volvieron a imponerse en la Semana Olímpica Francesa de Hyères.

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