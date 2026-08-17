El aeropuerto de Catania en Sicilia vuelve a restringir los aterrizajes por el Etna hasta este martes

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Las nuevas emisiones de cenizas del Etna han vuelto a restringir parcialmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Sicilia, permitiendo solo el aterrizaje de 10 aviones por hora hasta las 12.00 horas de mañana martes, tras la nueva actualización de hoy, mientras que no hay restricciones para las salidas.

El aeródromo ha indicado que irá informando sobre la evolución de la situación a lo largo del día y ha pedido a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, tal y como recoge 'DPA'.

La situación del centro de Catania había vuelto a la normalidad este pasado sábado tras rebajarse el nivel de alerta del volcán, y después de una semana de interrupciones que se saldaron con más de 1.000 vuelos cancelados y 100.000 viajeros afectados.

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Además, este cierre del espacio aéreo afectará a un gasto turístico de entre 13 millones y 24 millones de euros, tal y como reflejan las estimaciones preliminares de la asociación sectorial Assoesercenti.

El volcán Etna, que supera los 3.300 metros de altura, entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante. La programación aérea depende de la actividad del volcán, así como de la dirección del viento y de la concentración de ceniza en el aire.

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