El 96% de ataques a trabajadores humanitarios en los últimos 5 años afectó a personal nacional, según Save the Children

20/10/2024 Militares colombianos en un control (archivo) SOCIEDAD SUDAMÉRICA COLOMBIA EJÉRCITO DE COLOMBIA

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Save the Children ha alertado, con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra cada 19 de agosto, de que el personal nacional sufre el mayor impacto de la violencia contra los trabajadores humanitarios, ya que el 96% de los ataques registrados en los últimos cinco años se produjo contra este colectivo.

Según un análisis de la organización basado en datos de la Aid Worker Security Database (AWSD), entre el 1 de agosto de 2021 y finales de julio de 2026 unos 3.496 trabajadores humanitarios nacionales fueron víctimas de ataques, incluidos asesinatos, detenciones, secuestros y ataques que provocaron lesiones graves, frente a 134 trabajadores internacionales.

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Los datos se conocen después de que 2025 fuera el año más mortífero registrado para los trabajadores humanitarios, con más de 1.180 víctimas de ataques graves en todo el mundo, impulsados en gran medida por la guerra en los territorios palestinos ocupados, donde 187 trabajadores humanitarios fueron asesinados, 80 resultaron heridos, 23 fueron detenidos y dos fueron secuestrados, según ha expresado Save the Children.

La directora de Operaciones de Save the Children, Gabriella Waaijman, ha señalado que "el personal nacional sufre año tras año el mayor impacto de los ataques. Sin embargo, cuando un trabajador humanitario nacional muere, es detenido, resulta herido o es secuestrado, rara vez ocupa titulares".

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"Son personas lo suficientemente valientes como para responder a las crisis que se desarrollan a su alrededor y, a menudo, también se ven directamente afectadas por esas mismas crisis", ha añadido Waaijman.

Asimismo, la directora ha subrayado que "cuando los trabajadores humanitarios no pueden llegar de forma segura a las comunidades, los niños y niñas mueren" y pierden el acceso a alimentos, atención sanitaria, educación, protección y otros servicios de los que dependen para sobrevivir. "La promesa de respeto y protección para los trabajadores humanitarios que establece el derecho internacional humanitario se está incumpliendo. Los trabajadores humanitarios nunca deben ser un objetivo", ha afirmado.

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Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Save the Children ha reclamado que el derecho internacional humanitario se aplique teniendo en cuenta a los niños y niñas en todas las fases de los conflictos, que las partes en conflicto respeten dicho derecho, faciliten un acceso humanitario rápido y sin obstáculos y protejan al personal humanitario y las infraestructuras civiles.

La organización ha pedido asimismo a los Estados que utilicen sus herramientas diplomáticas y jurídicas para proteger a los trabajadores humanitarios, prevenir los ataques, garantizar el acceso y asegurar que los responsables de las violaciones "rindan cuentas".