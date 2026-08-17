Detenida una mujer en Navarrete sobre la que pesaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen

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La Guardia Civil ha detenido, en Navarrete, a una mujer de 35 años y nacionalidad colombiana sobre la que pesaba una prohibición de entrada y permanencia en el espacio Schengen, al figurar como persona no admisible en el territorio de los países que integran dicho espacio.

La actuación se enmarca en los dispositivos permanentes de inspección, control y prevención que la Guardia Civil mantiene desplegados en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. Estas labores se desarrollan en estrecha coordinación con hoteles, hostales, pensiones, casas rurales, alojamientos turísticos y campings, mediante la fiscalización del Registro de Viajeros.

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Este sistema de trazabilidad y control documental constituye una herramienta estratégica para la seguridad ciudadana, ya que permite cruzar en tiempo real los datos de filiación de los huéspedes con las bases de datos policiales nacionales e internacionales.

De este modo, se facilita la detección temprana de personas reclamadas por la justicia, la prevención de la delincuencia itinerante y el cumplimiento de la normativa en materia de extranjería e identificación.

Los hechos se desencadenaron cuando se activaron las alarmas tras registrarse la mujer en un albergue de la localidad de Navarrete. La transmisión inmediata de sus datos de filiación activó los protocolos de verificación de la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Guardia Civil. De manera inmediata, varias unidades de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar.

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Tras identificar formalmente a la mujer y realizar las comprobaciones oportunas en las bases de datos de cooperación policial europea, los agentes confirmaron que se encontraba vigente la prohibición de entrada y permanencia en el espacio Schengen, por lo que procedieron a su detención. .