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Air Europa crece en Alemania con la nueva ruta Madrid-Düsseldorf desde el 30 de noviembre

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Air Europa conectará Madrid con la ciudad alemana de Düsseldorf a partir del próximo 30 de noviembre a través de dos frecuencias diarias, hasta ofrecer un total de 1.456 vuelos anuales, con una oferta de 270.816 plazas, según un comunicado.

En concreto, los vuelos desde la capital madrileña saldrán todos los días a las 07:05 y a las 15:10, mientras que las conexiones desde Düsseldorf despegarán a las 10:45 y a las 18:50.

La incorporación de Düsseldorf a su oferta permitirá a la compañía reforzar su presencia en Alemania, mercado en el que ya cuenta con una operativa consolidada hacia Múnich y Frankfurt.

Air Europa ha inaugurado este año nuevas rutas a Oviedo, Sevilla, Ginebra (Suiza) y Johannesburgo (Sudáfrica), y también desde finales de año volará a El Salvador y a Barranquilla (Colombia).

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