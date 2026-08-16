Ucrania busca impedir que Rusia desarrolle un Starlink propio para uso militar

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 16 ago (EFE).- Ucrania intenta impedir que Rusia desarrolle su alternativa a la tecnología de internet por satélite Starlink, de Elon Musk, lo que permitiría a las fuerzas rusas guiar drones en tiempo real sobre territorio ucraniano y mejorar la coordinación de sus tropas invasoras.

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El ataque del sábado contra el Centro de Cohetes y Espacio Progress, en Samara, que provocó un gran incendio, tuvo como objetivo el principal centro de producción de los cohetes Soyuz-2 utilizados para poner en órbita los satélites "Rassvet", según el Ejército ucraniano y analistas militares.

El ataque, efectuado con misiles Flamingo FP-5 de fabricación ucraniana, dañó la sección de la planta dedicada a ensamblar componentes electrónicos sensibles utilizados para guiar esos cohetes, informó en Telegram la plataforma de análisis Cyber Boroshno, vinculada al Ministerio de Defensa de Ucrania.

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Los planes de Rusia

El empleo de los relativamente escasos misiles Flamingo pone de manifiesto la importancia que las fuerzas ucranianas conceden a interrumpir el programa ruso de internet satelital. Moscú ha acelerado el desarrollo de su propio sistema desde que Musk ayudó a impedir el uso ruso de terminales Starlink adquiridas ilegalmente a comienzos de 2026.

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La importancia del acceso a internet satelital en el campo de batalla quedó patente después de una campaña rusa de ataques con drones contra importantes rutas de suministro en Dnipropetrovsk, que amenazó con cortar la logística ucraniana en el este.

Estos ataques se detuvieron después de conversaciones urgentes entre el entonces ministro de Defensa Mijailo Fédorov y el multimillonario empresario estadounidense sobre cómo impedir que Rusia utilizara Starlink sobre Ucrania.

Los satélites rusos actualmente solo proporcionan breves ventanas de cobertura sobre Ucrania. Sin embargo, el avance en la creación de una alternativa a Starlink ha sido más rápido de lo esperado, según declaró esta semana Vadím Skibítski, subdirector de la Inteligencia Militar de Ucrania.

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Según él, Rusia lanzó 16 satélites en marzo de 2026 y planea ampliar la constelación hasta 292 satélites en 2027 y 924 en 2035.

Los expertos consideran que entre 300 y 400 satélites serían suficientes para proporcionar cobertura continua sobre Ucrania.

Una amenaza

Hasta ahora, el acceso de Ucrania a Starlink ha sido una de sus principales ventajas tecnológicas frente a Rusia. Ha sido fundamental para el creciente uso de drones terrestres en tareas logísticas y de evacuación, así como para compartir rápidamente información entre las tropas sobre el terreno y sus mandos.

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"Los rusos no disponen de un canal de comunicación de este tipo", afirmó Serguí Bezkrestnov, asesor en materia tecnológica del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Starlink también ha permitido lanzar cientos de ataques de alta precisión contra la logística militar rusa a través de las carreteras de las zonas ocupadas del sur de Ucrania en los últimos meses.

Los analistas advierten de que una cobertura comparable proporcionaría a las fuerzas rusas una herramienta muy potente, tanto para operaciones aéreas como terrestres, al mejorar su coordinación y precisión.

Mientras que Rusia ya puede atacar objetivos estáticos utilizando información de inteligencia recopilada previamente, el internet satelital permitiría transmitir datos valiosos en tiempo real y efectuar ataques más eficaces contra objetivos móviles, como trenes y vehículos en territorio ucraniano.

Mientras tanto, Ucrania se enfrenta a las limitaciones impuestas por Musk: no tiene acceso a Starlink sobre territorio ruso y Kiev no ha logrado convencerlo de ampliar la cobertura al menos a las zonas fronterizas, lo que ayudaría a localizar y atacar los lanzadores de misiles balísticos que atacan Kiev desde territorio ruso.

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"No podemos utilizar Starlink para controlar en línea drones sobre Rusia", afirmó Bezkrestnov. "Pero los rusos podrán atacar todo nuestro país utilizando drones controlados en tiempo real a través de sus satélites", advirtió.

Soluciones

Ucrania busca activamente formas de contrarrestar la red satelital rusa en desarrollo.

"Solo veo una solución: concentrar todos los esfuerzos en crear una defensa radioelectrónica contra 'Rassvet' mientras todavía haya tiempo", afirmó Bezkrestnov, quien señaló que Rusia utiliza sistemas similares contra Starlink.

Sin embargo, ninguna cantidad de sistemas de defensa aérea puede proporcionar una protección completa frente a la variedad de armas empleadas por Rusia, explicó a EFE Oleksí Melnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov.

Junto con sus socios, Ucrania debe trabajar para "minimizar" la amenaza y atacar "toda la cadena" de producción y preparación de drones y misiles antes de que sean lanzados, afirmó. EFE