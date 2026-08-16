El Parlamento iraní aprueba penas de cárcel por contactar con medios "hostiles"

Guardar

Teherán, 16 ago (EFE).- El Parlamento iraní aprobó este domingo un proyecto de ley que contempla penas de hasta dos años de cárcel por conceder entrevistas, participar en conversaciones o mantener cualquier tipo de contacto con medios de comunicación considerados "hostiles", entre ellos medios estadounidenses o israelíes y los opositores a la República Islámica.

La iniciativa, titulada "Combatir la infiltración de los servicios de inteligencia y de Gobiernos o instituciones extranjeras en el país", fue aprobada con 183 votos a favor, según informó la agencia oficial IRNA.

El proyecto, que todavía debe ser revisado por el Consejo de Guardianes antes de convertirse en ley, establece penas de prisión de entre seis meses y dos años para quienes concedan entrevistas o participen en conversaciones con medios considerados hostiles, incluidos aquellos financiados por Estados Unidos o Israel.

PUBLICIDAD

La prohibición se extiende también al envío de vídeos, fotografías, audios y cualquier otro tipo de datos a medios no iraníes o a personas que desarrollen actividades periodísticas fuera del país.

Las entrevistas con otros medios extranjeros que no sean considerados hostiles no estarán prohibidas, pero requerirán que el interesado informe previamente al Ministerio de Inteligencia a través de un sistema habilitado por ese organismo.

El proyecto otorga al Ministerio de Inteligencia y a la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria competencias para investigar los delitos contemplados en la norma y remitir a la Justicia pruebas de una supuesta dirección o influencia extranjera.

La iniciativa incluye además otras medidas para restringir actividades consideradas contrarias a la cultura islámica o iraní.

Entre ellas figura la prohibición de por vida de producir o dirigir películas, documentales, obras de teatro, música o libros que, según las autoridades, promuevan una cultura contraria al islam o presenten una imagen negativa del país.

El proyecto contempla asimismo penas de entre cinco y diez años de prisión para quienes organicen cursos, clases o talleres presenciales o virtuales considerados incompatibles con la cultura iraní, mientras que los participantes podrían ser condenados a entre seis meses y dos años de cárcel.

PUBLICIDAD

También se establecen penas de entre seis meses y dos años para quienes colaboren científicamente con universidades, instituciones u organizaciones extranjeras que no hayan sido aprobadas por el Ministerio de Inteligencia.

La aprobación de la iniciativa se produce después de que Irán endureciera en septiembre de 2025 los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel, con penas de muerte para los actos contra la seguridad del país y de prisión por el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros hostiles, tras la guerra de 12 días en junio de 2025. EFE

PUBLICIDAD