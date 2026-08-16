Buenos Aires homenajea a René Goscinny, guionista de 'Asterix' nacido hace 100 años

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Buenos Aires, 15 ago (EFE).- Buenos Aires rindió en la noche de este sábado un homenaje al francés René Goscinny, guionista de 'Asterix', entre otras historietas icónicas, quien vivió en la capital argentina y de cuyo nacimiento se cumplen 100 años.

El tributo a Goscinny fue parte de una nueva edición de Corrientes 24 horas, un evento que organiza el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en la Avenida Corrientes, que se transforma en peatonal para ofrecer diversas actividades culturales.

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En esta edición, el evento estuvo inspirado en el universo de René Goscinny, con un espectáculo de 'mapping' sobre el emblemático Obelisco capitalino, la proyección en pantalla gigante del filme 'Asterix y Obelix: el combate de los jefes', juegos, clases de cocina francesa, otras propuestas gastronómicas y descuentos en librerías.

"Los personajes de Goscinny nos hicieron reír, pensar y mirar el mundo con inteligencia y humor. Pero además hay una historia que nos llena de orgullo: una parte de su formación transcurrió en Buenos Aires, una ciudad que dejó una huella en su vida", expresó el ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

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René Goscinny nació en París el 14 de agosto de 1926, y vivió entre 1928 y 1945 en Buenos Aires, donde transcurrió toda su infancia y su adolescencia, hasta los 19 años.

En la capital argentina comenzó a desarrollar su vocación por el dibujo humorístico y publicó sus primeros trabajos en las revistas del Liceo Francés de Buenos Aires.

En diciembre de 1943, a los 17 años, recibió su diploma de bachiller.

El evento de este sábado contó con el patrocinio, entre otros, de Libros del Zorzal, sello editor en Argentina de la obra de Goscinny.

"La obra de René Goscinny está traducida a más de 110 idiomas y hace reír hace 75 años a niños de entre 7 y 99 años", resaltó en un comunicado Leopoldo Kulesz, director de Libros del Zorzal.

Kulesz recordó a Goscinny como un "genio único que vivió en Buenos Aires desde sus 2 hasta sus 19 años, donde aprendió a reírse, a dibujar y a hacer reír". EFE

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