Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Las exportaciones de Ecuador crecen un 4 % en el primer semestre de 2026

Guardar

Quito, 15 ago (EFE).- Las exportaciones de Ecuador alcanzaron los 19.571 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un 4 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el último reporte de comercio exterior compartido este sábado por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Entre enero y junio, las exportaciones petroleras sumaron 4.920 millones de dólares, mientras que las no petroleras alcanzaron los 14.651 millones, de los cuales 11.994 millones correspondieron a productos no petroleros y no mineros.

En este último segmento, que representó el 61 % de las exportaciones totales del país, el comportamiento fue distinto. El valor exportado cayó un 5 %, hasta los 11.994 millones de dólares, aunque el volumen aumentó un 4 %, hasta los 6,64 millones de toneladas.

PUBLICIDAD

El sector acuícola y pesquero registró ventas al exterior por 5.819 millones de dólares, un 8 % más que en el primer semestre de 2025, impulsado principalmente por el camarón, que creció un 10 % en valor y un 14 % en volumen, hasta alcanzar los 4.698 millones de dólares.

En contraste, el sector agrícola y agroindustrial redujo un 17 % el valor de sus exportaciones, hasta los 5.036 millones de dólares, principalmente por el comportamiento del cacao y sus elaborados, cuyas ventas cayeron un 57 %, hasta los 983 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El banano y plátano registró exportaciones por 2.361 millones de dólares, un 6 % más, mientras que las flores naturales alcanzaron los 572 millones, con un crecimiento del 4 %.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras y no mineras, con 3.085 millones de dólares y una participación del 26 %, aunque las ventas hacia ese mercado disminuyeron un 2 % frente al mismo periodo de 2025.

Le siguieron la Unión Europea, con 2.732 millones de dólares y una caída del 15 %; China, con 2.211 millones y un crecimiento del 10 %; y Rusia, con 581 millones y un aumento del 13 %.

Por su parte, las importaciones totales alcanzaron los 17.217 millones de dólares, un 18 % más que en el primer semestre del año anterior, con lo que la balanza comercial ecuatoriana cerró el periodo con un superávit de 2.355 millones de dólares. EFE

Últimas Noticias

Tasa de desempleo en Lima se ubica en 4,7 %, cifra más baja registrada en capital de Perú

Infobae

Venezuela coincide con EEUU y cifra en un millar los excarcelados mientras las ONG cuestionan el dato

Venezuela coincide con EEUU y cifra en un millar los excarcelados mientras las ONG cuestionan el dato

El jefe del CENTCOM concluye una gira de diez días por Oriente Próximo

Infobae

Buenos Aires homenajea a René Goscinny, guionista de 'Asterix' nacido hace 100 años

Infobae

Perú destinará 31 millones de dólares en subsidios al combustible tras alza de precios

Infobae