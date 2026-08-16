Santander cierra esta semana la compra de Webster para crecer en Estados Unidos

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Banco Santander tiene previsto ejecutar esta semana la adquisición del estadounidense Webster Financial, poco más de seis después de haber anunciado la operación, tras haber recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa.

Santander estima que la fusión legal se producirá este jueves 20 de agosto, según anunció a principios de mes la entidad liderada por Ana Botín cuando obtuvo el visto bueno de la Reserva Federal de Estados Unidos. Antes de la apertura del mercado bursátil de ese día 20, S&P Dow Jones tiene previsto excluir del índice S&P MidCap 400 a Webster. Será sustituida por Sun Communities.

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La operación fue aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster y también recibió el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio, así como la del Banco Central Europeo el 21 de julio.

La ejecución de la operación se produce unas semanas después de que Santander cerrara la compra de TSB, la otra gran operación que había anunciado para este año, para crecer en Reino Unido.

La compra se va a cerrar a pesar de los intentos de senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy de frenar la operación. Ambos trataron de frenar la adquisición argumentando que España no ha sido siempre un "aliado confiable" de Estados Unidos.

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La operación previsiblemente reforzará el negocio de Santander en EEUU y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez completada la integración, Santander prevé que ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028.

Asimismo, se estima que la operación genere un incremento del beneficio por acción de en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

Cuando se complete la operación, la mayor parte de los negocios de Webster pasarán a integrarse en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en Estados Unidos. Hasta el cierre, Santander y Webster seguirán operando de forma independiente.

Desde el mes de mayo, los equipos de integración de Santander y Webster están trabajando de forma conjunta para el día en que se produzca la adquisición legal, para lo cual han identificado una serie de 225 puntos que serán críticos.

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