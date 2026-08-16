Voluntarios se coordinan para distribuir suministro a los animales del entorno del incendio de Niebla

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El Colectivo Animalista del Condado, de Hinojos (Huelva), ha emprendido la coordinación con las asociaciones onubenses Paterna Animalista y Valverde Animal, así como con la sevillana Latidos Gatunos, para distribuir alimentos y agua a los animales que residen en las más de 30.000 hectáreas recorridas por el incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde el pasado jueves, 6 de agosto.

Según ha detallado la presidenta de la organización de Hinojos, Delia Naranjo, en declaraciones a Europa Press, los voluntarios están a la espera de conseguir los permisos procedentes para dejar los suministros en la zona afectada, dado que el avance del fuego aún no lo ha permitido. Para ello, requerirán tanto de equipo humano, como de transportes y remolques.

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Con el "único ánimo de ayudar a la fauna silvestre", los activistas han organizado diferentes puntos de recogida en Huelva y Sevilla para "recaudar principalmente avena y trigo", alimentos "similares a la dieta habitual" de los ciervos y corzos.

Igualmente, la iniciativa ha tenido especial interés en la protección de los roedores, debido a que se tratan del sustento alimenticio de las aves rapaces y, por tanto, son "claves para la cadena trófica" de la fauna silvestre.

Asimismo, Naranjo ha precisado que la calcinación de los árboles ha provocado un ecosistema donde las aves "no saben dónde posarse", por lo que las asociaciones han planificado la futura instalación de "cajas nidos" a lo largo de la zona afectada.

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Por su parte, la animalista de Latidos Gatunos, Mar García, ha explicado que han sido los propios voluntarios quienes han propuesto diferentes puntos de recogida en Sevilla, en localizaciones como Pino Montano, Sanlucar La Mayor, Utrera o Tomares. "Quien quiera, puede acudir a aportar donaciones como comida, cubos y garrafas de agua", ha añadido.

De esta manera, un total de 36 voluntarios han aportado tiempo y suministros "dentro de sus capacidades", así como otros "están a la espera" para repartir comida en unas labores que "no serán cosa de un solo día", sino que "tomarán bastante tiempo" hasta que "el campo y la naturaleza vuelva a permitir a los animales sobrevivir por ellos mismos".

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