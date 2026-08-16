Aumentan a más de 50 los muertos por el seísmo de magnitud 7,7 en la isla de Flores, Indonesia

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El balance de víctimas mortales por el terremoto de 7,7 en la escala de Ritcher que ha sacudido en la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, supera ya las 50 personas, han indicado este domingo las autoridades locales.

"En total hay 51 personas que fallecieron", ha indicado en declaraciones a la prensa el jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), el mariscal Mohamad Syafii.

Además, al menos otras 5.000 personas han tenido que evacuar sus hogares como consecuencia del terremoto en Nusa Tenggara Oriental, según ha indicado en un comunicado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

El seísmo se ha producido a las 04.58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

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Tras el temblor, se han registrado más de 340 réplicas. Asimismo, más de 1.300 viviendas han sufrido daños, siendo graves en el caso de un millar de ellas, así como en un centenar de escuelas, 36 centros de salud y casi 40 instalaciones gubernamentales.

Las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, si bien fue retirada poco después tras evaluar la situación. "Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

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Poco después del terremoto, se registraron secuelas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región, así como otro de 6,9 en la isla de Sumatra, al oeste de Flores. Los equipos de rescate continúan evaluando los daños en las zonas afectadas, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.

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Como información, el Ministerio de Asuntos Sociales envía 48 toneladas de arroz para fortalecer el cumplimiento de las necesidades alimentarias de la población afectada por el terremoto en Nusa Tenggara Timur (NTT).

El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, reveló que el terremoto en Nusa Tenggara Oriental (NTT) causó daños considerables a varios centros de salud. Seis centros de salud comunitarios (Puskesmas) sufrieron daños graves, decenas sufrieron daños moderados y cientos más sufrieron daños menores

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