Irán acusa a Qatar de "obstaculizar" la investigación sobre sus pilotos de combate capturados en marzo

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El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha acusado este domingo a las autoridades de Qatar de "obstaculizar" los trámites para la liberación de los tres pilotos de combate presuntamente capturados por este país, que niega tales acusaciones, durante las primeras semanas de la guerra contra Estados Unidos e Israel, y ha exigido que un equipo de élite de la Fuerza Aérea iraní pueda entrar en territorio qatarí para "investigar" sobre el terreno.

"En lugar de negar el asunto y obstaculizar la búsqueda de la verdad, el Gobierno qatarí debería permitir que el equipo de expertos e investigadores de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán parta hacia Qatar", ha señalado el comandante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado Mayor, el general Mohamad Bagherzade, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

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Bagherzade ha lamentado que este cuerpo de "élite" lleva "varios meses esperando" para ello y realizar una "investigación sobre el terreno". "Debido al sabotaje y la dilación constantes por parte de las autoridades qataríes, no se han dado las condiciones para el regreso de nuestros valientes pilotos al país", ha asegurado.

Así, ha apelado al "seguimiento inmediato" del caso que podría hacer el Comité Internacional de la Cruz Roja, tras pedir a este organismo que acceda a los pilotos iraníes en Qatar lo antes posible e informe a la República Islámica de Irán "de las condiciones para su rápida liberación en consonancia con las misiones humanitarias y la cooperación bilateral".

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Sus declaraciones llegan después de que este sábado anunciara que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante las primeras semanas de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país.

El dos de marzo, dos de sus aviones de combate Sukhoi 24 "se estrellaron" en suelo qatarí al término de una misión exitosa contra una base militar. Uno de los pilotos falleció y los otros fueron "capturados vivos por las fuerzas qataríes", según un comunicado de la comisión.

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Ese día, Qatar informó del derribo de dos aviones iraníes sin dar más información sobre el incidente hasta este sábado, cuando el portavoz de Exteriores Majed al Ansari, ha confirmado que sus equipos de búsqueda y rescate encontraron el cuerpo sin vida de uno de los pilotos, y de los esfuerzos infructuosos para devolver el cadáver a Irán por la falta de comunicación con las autoridades iraníes. Sin embargo, ha desmentido que haya capturado a los otros tres militares.