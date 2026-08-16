Muere ahogada una mujer de 50 años en la Playa de la Victoria

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Los servicios de emergencia 061 han confirmado este domingo el fallecimiento de una mujer de 50 años, cuyo cuerpo ha aparecido a primeras horas de esta mañana flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria, en Málaga.

Así lo han confirmado fuentes del 112 a Europa Press. Dichas fuentes han detallado que el primer aviso fue recibido pasadas las 10,00 horas. En la llamada se alertaba de la presencia de un cuerpo flotando en la playa de Rincón de la Victoria.

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Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Finalmente, el 061 ha certificado el fallecimiento de la mujer.