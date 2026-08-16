Estabilizado en España el gran incendio forestal del suroeste tras quemar 38.000 hectáreas

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Huelva (España), 16 ago (EFE).- Las autoridades de la región española de Andalucía anunciaron este domingo que el gran incendio de Huelva (suroeste) quedó estabilizado después de nueve días de trabajos y más de 38.000 hectáreas afectadas de once municipios.

Además, se prevé el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continúan evacuadas de manera preventiva por seguridad.

El fuego, con un contorno de 210 kilómetros, había cruzado a la provincia limítrofe de Sevilla, pero ahora el nivel de emergencia baja de 2 a 1, lo que significa el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias.

La extinción definitiva "no se alcanzará hasta dentro de varias semanas", advirtió el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en declaraciones a los medios. A partir de ahora, los equipos del plan antiincidencios mantendrán una "labor de centinela" y de retaguardia para controlar, refrescar y enfriar la superficie paulatinamente.

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En otro gran siniestro que afecta a Huesca (noreste español), las brigadas consiguieron consolidar buena parte del perímetro tras una noche intensa de los medios terrestres y la maquinaria pesada para contener el fuego, que devastó más de 16.000 hectáreas desde el lunes pasado, cuando comenzó.

Con apoyo del Ejército, unos mil efectivos trabajan de manera constante en la zona por medio de relevos, incluidos cien bomberos franceses con 16 autobombas y un helicóptero.

En el oeste del país, un incendio que comenzó en la provincia de Zamora traspasó la frontera para llegar a Portugal.

Medios terrestres y aéreos aseguraron el 70 % del perímetro en la parte española, donde no hay llamas, y 200 residentes de la zona pudieron regresar a casa, informaron fuentes oficiales.

En territorio portugués, el fuego, paralelo a la frontera, se encuentra estabilizado desde primera hora de este domingo.

Gran parte de España se ve afectada estos meses de julio y agosto por siniestros forestales de grandes dimensiones y difíciles de apagar, como el ocurrido hace unas semanas en la provincia de Ávila (centro), el mayor de la historia con 50.000 hectáreas quemadas, además de otros simultáneos en las provincias colindantes de Madrid y Toledo, en la de Castellón (este), así como en la de Almería (sureste), donde murieron 13 personas. EFE

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(foto)