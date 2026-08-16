Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Mañueco traslada su pésame por la muerte de dos mujeres fallecidas en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

Guardar

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su pésame a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas en la riada que se produjo este sábado en Manzaneda de Valdueza, dentro del término municipal de Ponferrada.

Mañueco, que ha tildado esta jornada como de "profundo dolor", también ha expresado en la red social 'X' que "no hay palabras para una tragedia así". "Todo nuestro afecto y cercanía", ha escrito.

La Subdelegación del Gobierno ha informado a Europa Press de que la tromba de agua había provocado un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se había encauzado por la calle de la Iglesia.

En una bodega se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas, que han fallecido, y dos menores que están siendo atendidos por heridas leves. No hay personas desaparecidas.

Además, en Bouzas otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aumentan a más de 50 los muertos por el seísmo de magnitud 7,7 en la isla de Flores, Indonesia

Aumentan a más de 50 los muertos por el seísmo de magnitud 7,7 en la isla de Flores, Indonesia

Digi cierra su primer mes en la Bolsa española en tablas, manteniendo los 5,6 euros por acción

Digi cierra su primer mes en la Bolsa española en tablas, manteniendo los 5,6 euros por acción

Voluntarios se coordinan para distribuir suministro a los animales del entorno del incendio de Niebla

Voluntarios se coordinan para distribuir suministro a los animales del entorno del incendio de Niebla

Albares conversa con su homóloga rumana tras intervenir cazas españoles de la OTAN en el derribo de un dron

Albares conversa con su homóloga rumana tras intervenir cazas españoles de la OTAN en el derribo de un dron

Santander cierra esta semana la compra de Webster para crecer en Estados Unidos

Santander cierra esta semana la compra de Webster para crecer en Estados Unidos