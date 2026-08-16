Un acertante en Utebo (Zaragoza) gana más de 59 millones de euros en el sorteo de 'La Primitiva'

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Un acertante en la localidad zaragozana de Utebo ha ganado más de 59 millones de euros en el sorteo de 'La Primitiva' celebrado este pasado sábado, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, se trata de un boleto acertante de categoría especial (seis aciertos más reintegro) que con el premio acumulado de primera categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 59.859.243 euros.

Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Utebo (Zaragoza), situada en avenida Navarra, en el número 8-10.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 15 de agosto, ha estado formada por los números 23, 17, 13, 8, 33 y 47. El complementario es el 11, el reintegro el 9 y el Joker, 2095565. La recaudación ha ascendido a 10.595.788 euros.

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El otro boleto acertante de Primera Categoría ha sido validado en el despacho receptor número 39.340 de Alosno (Huelva), situado en Condesa de Barbate, 2, con un premio de 537.769 euros

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen 13 boletos acertantes premiados con 13.416,30 euros.