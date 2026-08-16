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Israel deja en libertad a 35 presos palestinos bajo la supervisión del CICR

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Israel ha liberado este domingo a 35 presos palestinos que ya se encuentran recibiendo atención médica en la Franja de Gaza tras un proceso de entrega gestionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a través del paso de Kerem Shalom hasta el Complejo Médico Nasser.

El CICR ha recordado que, desde 2023 ha facilitado el traslado de más de 2.700 detenidos liberados de esta manera, aunque ha recordado una vez más que no ha podido acceder a los detenidos en los centros de detención israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza, en octubre de ese año.

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El Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, estima que más de 1.260 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre del año pasado y otros 4.150 han resultado heridos, para un total acumulado de casi 73.400 muertos y 174.250 heridos desde el estallido de la guerra.

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