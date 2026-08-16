La D23 desata la fiebre por lujosas piezas de coleccionista valoradas en miles de dólares

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Mikaela Viqueira

Anaheim (EE.UU.), 16 ago (EFE).- Entre muñecos de edición limitada, obras de arte exclusivas y pines por valor de 3.500 dólares, la convención D23 de Disney va más allá de disfraces extravagantes y jugosos avances de cartelera para desatar la fiebre por obtener sus productos más codiciados entre los miles de seguidores de la franquicia.

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El interior del centro de convenciones de Anaheim, epicentro de la mayor convención que organiza el coloso del entretenimiento para anunciar su hoja de ruta para los próximos años, se transformó este fin de semana en un hervidero de gente cargada de bolsas gigantescas y compitiendo por abrirse paso entre los abarrotados stands del evento.

Más allá de una devoción por caracterizarse en princesas, villanos o hasta los personajes más rocambolescos de la franquicia, como la gruñona Roth de Monsters Inc ('Monstruos S.A.') la D23 reflejó una devoción que traspasa la pantalla entre una multitud dispuesta a invertir tanto en caracterización como en artículos de edición limitada.

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Entre los espacios comerciales destaca una tienda dedicada exclusivamente a los pines de coleccionista que incluye piezas valoradas en hasta 3.500 dólares y una variedad de diseños que van desde clásicos personajes como 'Beauty and the Beast' ('La Bella y la Bestia') hasta reproducciones del emblemático castillo de la compañía.

Uno de los puntos más codiciados supone el D23 Marketplace, un espacio que concentra tanta demanda que obliga a los asistentes a hacer largas filas para conseguir entrar.

Y no es para menos: en su interior, los estantes se llenan de piezas exclusivas que se han convertido en un imán para coleccionistas. Entre ellas, destacan muñecas de la princesa de Genovia, personaje encarnado por Anne Hathaway en 'Princess Diaries', de las cuales solo existen 2.500 unidades a un precio de 180 dólares.

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La oferta se completa con artículos como una lámpara que replica el icónico diseño de Pixar, otra con forma de Cheshire, de 'Alice in Wonderland' ('Alicia en el país de la maravillas') o pinturas a mano del emblema de la compañía, el castillo de Walt Disney, que alcanza un valor de 65.000 dólares.

La gente no sale con la manos vacías de la tienda: entre la multitud que abarrotaba, una compradora carga cuatro bolsas gigantescas llenas de artículos exclusivos.

Su marido, un devoto coleccionista, se gastó 4.000 dólares durante su paso por el establecimiento, dijo a EFE.

Más allá de las compras, los miles de visitantes que recorren los pasillos de la D23 se adentran en la zona de Walt Disney Imagineering, el corazón creativo de la compañía, para conocer las novedades en vivo de los parques temáticos.

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En este espacio es donde ven "cómo los conceptos se van a transformar en la realidad", indica a EFE Pasqual Sebastià, diseñador senior de secuencias y animación de atracciones de Disney.

Con las atracciones de la mexicana 'Coco' y la colombiana 'Encanto' en camino, la compañía refuerza la identidad latina, con una narrativa que mantendrá la esencia de las películas y hablará español en los parques de Estados Unidos.

"Va a haber mucho más de español porque se habla más español en los espacios", sentencia. EFE

(foto)(vídeo)