Iglesia católica mexicana pide mecanismos para sepultar bebés abortados o abandonados

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Ciudad de México, 16 ago (EFE).- La Iglesia católica mexicana pidió este domingo a las autoridades sanitarias, forenses y gobiernos locales generar mecanismos para entregar a asociaciones acreditadas legalmente los cuerpos o restos de bebés abortados, abandonados o no reclamados con el objetivo de garantizar una sepultura digna y consuelo para las familias.

"Desde la Iglesia, creemos que esta posibilidad debería abrirse y facilitarse en todo el país, y no solo en algunos lugares", apuntó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

Por ello, llamó a las autoridades sanitarias, forenses y de los gobiernos locales "para establecer mecanismos que, una vez cumplidos todos los procedimientos legales y periciales correspondientes", permitan entregar los cuerpos o restos de bebés no reclamados "a instituciones y asociaciones debidamente acreditadas que estén dispuestas a darles sepultura".

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El órgano católico señaló que "no se trata de entrar en este momento en la discusión sobre las circunstancias que provocaron cada muerte. Reconocemos que el cuerpo humano, después de la muerte, debe ser tratado con respeto, por su propia dignidad humana".

En el texto, la Arquidiócesis recordó que en México es "frecuente" conocer casos de cuerpos de bebés en gestación avanzada y de recién nacidos que son abandonados en la vía pública, en hospitales o incluso entre la basura. "Algunos permanecen sin ser reclamados".

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En otros casos, relató, las propias familias que han sufrido una pérdida gestacional "desconocen que, bajo determinadas circunstancias previstas por la legislación, pueden solicitar los restos de su hijo para despedirlo y darle sepultura".

También apuntó que una sociedad expresa aquello que considera valioso en "la manera en que trata a sus muertos", particularmente a aquellos que no tienen a nadie que pueda hablar por ellos.

Por ello, la Iglesia católica mexicana recordó que existen asociaciones y apostolados que, "mediante acuerdos con autoridades locales y siguiendo los procedimientos legales correspondientes, reciben los cuerpos de bebés" que fueron abortados o que no fueron reclamados "para ofrecerles una sepultura digna".

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Precisó que éstas "no buscan sustituir a las familias ni obstaculizar investigaciones judiciales o sanitarias".

En el estado de Jalisco, oeste de México, la Asociación Civil Inocentes de María estableció un acuerdo con el gobierno estatal desde marzo de 2002 y firmó su primer convenio con la Fiscalía del estado, mediante el cual se autorizó la entrega de los cuerpos de menores no reclamados para ser sepultados dignamente. EFE

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