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Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús en la sierra de Río de Janeiro

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Río de Janeiro, 16 ago (EFE).- Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas tras volcar un autobús a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro, informaron este domingo fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió sobre las 04.30 hora local (07.30 GMT) de este domingo en una carretera que conecta Brasilia con Río de Janeiro, según señaló la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) en un comunicado.

El autobús era de la empresa Estrela Guia Turismo y transportaba a 47 personas, de acuerdo con las autoridades.

El vehículo salió de Belo Horizonte y se dirigía al turístico barrio carioca de Copacabana, pero se salió de la vía mientras bajaba la sierra y volcó cerca del arcén, en una zona con vegetación.

Según medios locales, ocho de las víctimas mortales son mujeres y otra es un menor de edad.

Dos personas se encuentran en estado grave y otra docena sufrió heridas consideradas "moderadas" y fue trasladada a hospitales de la región, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido e informó en un comunicado que puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender a las víctimas.

Estrela Guia Turismo, la empresa que operaba el autobús, prestó solidaridad a las víctimas y aseguró estar colaborando con las autoridades brasileñas para esclarecer las causas del accidente. EFE

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