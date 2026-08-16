El Infoca da por estabilizado el incendio forestal en el término de Turón

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado este domingo por estabilizado el incendio forestal activo en el término municipal de Turón (Granada.
Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, este incendio se activó sobre las 14,00 horas del sábado en una zona de vegetación donde no hay viviendas.
Para conseguir su estabilización, el Servicio de Extinción ha desplegado en tierra un dispositivo compuesto por 256 efectivos, doce autobombas, ocho buldócer y cuatro vehículos semipesados.