El incendio forestal al este de Bélgica calcina más de 2.700 hectáreas

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Bruselas, 16 ago (EFE).- El incendio originado el pasado viernes en el parque natural de Hautes Fagnes, en la provincia de Lieja (centro-este de Bélgica) ha calcinado ya más de 2.700 hectáreas y ha provocado el desalojo de algunos vecinos de localidades cercanas.

El fuego se encuentra activo en este paraje natural situado en la región francófona de Valonia, una meseta montañosa donde se encuentra el punto más alto del país centroeuropeo, el Signal de Botrange, de casi 700 metros de altitud, y se espera que la bajada de temperaturas de este domingo facilite las labores de extinción.

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"La particular configuración del terreno en las Hautes Fagnes complica especialmente la intervención y no permite a los servicios de rescate atacar el fuego en todas partes a muy corta distancia con sus medios habituales", explicó la región de Valonia en un comunicado.

Actualmente se encuentran movilizados para las tareas de extinción dos helicópteros de la Policía Federal junto a otros dos procedentes de Países Bajos, mientras que sobre el terreno trabajan más de 15 equipos de rescate procedentes de diferentes regiones del país.

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El tráfico en dos carreteras, la N68 y la N672, vecinas a la zona afectada, continúa restringido por lo que medios locales consideran el peor incendio que ha sufrido Bélgica en los últimos 100 años.

Anoche se solicitó a vecinos de algunas calles de las localidades de Bütgenbach y Sourbrodt que evacuaran sus hogares y se dirigieran a un polideportivo situado en el vecino municipio de Malmedy.

Bélgica activó además este sábado el Mecanismo de Protección Civil de la UE, tras lo que se movilizaron dos helicópteros de Países Bajos y uno de República Checa junto a dos aviones hidrobomba procedentes de Suecia, según explicó la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en sus redes sociales.

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El rey Felipe de los belgas expresó "su gratitud a los servicios de emergencia, así como a todo aquellos que se han movilizado para combatir las llamas, en particular al Ministerio de Defensa, a los agricultores de la región y a los bomberos alemanes que han acudido de refuerzo", según se lee en una publicación del Palacio Real en sus redes sociales. EFE