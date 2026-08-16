Rusia dice haber derribado 822 drones ucranianos desde la tarde del sábado

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Moscú, 16 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas han derribado desde la tarde del sábado 822 drones ucranianos contra 16 regiones y la anexionada península de Crimea, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

Entre las regiones atacadas figuran la fronterizas Kursk, Bélgorod y Briansk, las sureñas Krasnodar y Rostov, y otras regiones del centro de la Rusia europea como Tula, Riazán, Oriol o Kaluga, señala el parte de guerra.

Los aparatos no tripulados de ala fija fueron lanzados por Kiev entre las 8 de la tarde del sábado y las 8 de la mañana del domingo.

Al menos cuatro personas murieron este domingo durante el ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron las autoridades locales.

Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles murieron en julio debido a los ataques ucranianos, en su mayoría con drones, contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

Mientras, el grupo independiente ruso Conflict Intelligence Team cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos bandos el mes pasado, de los que dos tercios serían ciudadanos ucranianos.EFE