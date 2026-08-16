Al menos 7 muertos en ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia

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Moscú, 16 ago (EFE).- Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de otros dos civiles -ya son cinco- en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.

En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov.

Mientras, en la región de Moscú falleció esta noche un hombre de 83 años al caer un dron sobre su casa, según el gobernador, Andréi Vorobiov.

El funcionario aseguró que éste ha sido uno de los ataques más masivos contra su región de los últimos tiempos, ya que las baterías antiaéreas abatieron 187 drones, que también dejaron otros tres heridos.

A su vez, otra persona murió y nueve resultaron heridas cuando fue alcanzado un autobús de trabajadores de una empresa en la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador Alexandr Shuváyev, que acusó a Kiev de terrorismo.

Los drones ucranianos también alcanzaron un almacén de comercio electrónico de la compañía Wildberries, según los canales de Telegram, el más grande de Rusia con unos 200.000 metros cuadrados de superficie.

La compañía confirmó el ataque ocurrido en la ciudad de Podolsk, que se encuentra a 36 kilómetros del centro de Moscú, pero añadió que todo el personal fue evacuado a tiempo.

Aunque nadie resultó herido, se ha declarado un incendio, que ha sido localizado, pero no extinguido, según los servicios de emergencia.

Además, Vorobiov informó que también se ha producido un incendio en un almacén de medicamentos en la ciudad de Domodédovo, que da nombre al mayor aeropuerto de la capital rusa.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó, por su parte, de tres heridos y del derribo de unos 600 drones que se dirigían a la urbe de 13 millones de habitantes desde la tarde del sábado.

En total, según el parte de guerra matutino, las defensas antiaéreas rusas derribaron desde la tarde del sábado 822 drones sobre los cielos de 16 regiones, la anexionada península de Crimea y las aguas de los mares Negro y Azov.

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Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles murieron en julio debido a los ataques ucranianos, en su mayoría con drones, contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

Mientras, el grupo independiente ruso Conflict Intelligence Team cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos bandos el mes pasado, de los que dos tercios serían ciudadanos ucranianos.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto en las últimas semanas una tregua aérea y otra para cesar los bombardeos contra los puertos del mar Negro, ataques que han disparado los precios del cereal a nivel mundial, pero el Kremlin rechazó ambas propuestas hasta lograr un arreglo "fiable y duradero". EFE

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(foto)(vídeo)