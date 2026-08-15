"Soy fruto de políticas públicas a la cultura brasileña", dice director Kleber Mendonça

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Paula Bayarte

Lima, 15 ago (EFE).- El reciente éxito de películas y series brasileñas no es resultado del azar, es el fruto de años de inversión en políticas públicas en cultura, sostiene el cineasta Kleber Mendonça, que este sábado será homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Lima, donde transmitirá al público la idea de que es un buen momento para hacer películas, pese a vivir "en un mundo roto".

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"La producción brasileña está en la actualidad muy diversificada y es fruto de muchos años de inversión del gobierno, de políticas públicas. Yo soy fruto de políticas públicas brasileñas de cultura", declaró Mendonça a EFE tras arribar a Lima.

El director añade que el protagonista de su última y aclamada película 'El Agente secreto' (2025), Wagner Moura, también se define de esta forma y asegura que ahora "es el momento de cosechar los frutos de esta inversión".

"Es un gran momento para ser joven y hacer películas. Tenemos la tecnología para hacerla y tenemos un mundo lleno de tensión, de conflicto, de violencia y también de amor. Es posible ver y encontrar el amor en la ficción y también en un mundo tan roto", afirma

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En este sentido, anima a los jóvenes a crear sus proyectos de cine, pues sostiene que en la actualidad hay muchas maneras de hacer películas, ya sea con una producción con una plataforma de 'streaming', con co-producciones internacionales y también es posible empezar de forma pequeña a través de las múltiples opciones que ofrece la tecnología.

"Los instrumentos de hacer cine están muy disponibles hoy", afirma al referirse a lo qué le dirá a las cientos de personas que acudirán este sábado al homenaje que le otorga el Festival Internacional de Cine de Lima.

El director confiesa que le gusta seguir mostrando y acompañando en diferentes lugares del planeta 'El agente secreto', que obtuvo cuatro nominaciones al Óscar, ganó dos globos de oro y narra la historia de Marcelo (Moura), un perseguido por la dictadura en el Brasil de 1977.

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Mendonça reconoce que aún se sorprende al ver salas llenas en Francia, Perú o Australia, ya que describe su quinta obra como un filme "muy local, muy brasileño, muy de Recife (su ciudad natal)".

"Creo que 'El Agente secreto' es una película llena de amor, violencia, sentimiento y también muestra de la manera más negativa la utilización del poder en contra de las personas", señala al añadir que siempre le interesa escribir sobre temas muy locales, pero una buena historia es siempre universal.

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Al director, también periodista, le interesa viajar al pasado y encontrar paralelismos con el presente, de hecho su próxima película, en la que está trabajando el guion e investigación, se desarrolla en los años 1930, antes del conflicto de la Revolución Constitucionalista de 1932 en Sao Paulo.

Pero considera que todos los periodos son históricos, también el actual, al que define como "muy complejo", por ejemplo, por las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o "la ocupación" de territorios palestinos por parte de Israel.

"Todos los períodos son históricos. Mi próximo periodo histórico es en los años 30, en el último fue en los años 70, pero para mí el cine es un gran álbum de fotografías históricas y cada imagen tiene una carga muy fuerte de la historia", sostiene.

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Constantemente hace referencia a la memoria, uno de los "grandes temas" para los artistas, que indica que ahora está en riesgo porque puede ser modificada por cuestiones políticas y también tecnológicas, especialmente por la inteligencia artificial, ya sea por procesos estéticos o razones deliberadas.

Mendonça presenta en el Festival de Cine de Lima, que concluye este sábado, tres de sus películas: 'Retratos fantasmas', 'Bacurau' y 'O som ao redor', (Sonidos vecinos), un documental, un wéstern y un filme de suspenso respectivamente, que muestran que el brasileño huye de un cine purista y aboga por la mezcla.

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"Para mí la impureza en la música, en la literatura, el cine, la manera de mirar al mundo con todas las influencias posibles es la mejor manera", concluye.EFE

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