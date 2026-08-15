España pide la ayuda de bomberos franceses en un gran incendio de la región de Aragón

Guardar

Zaragoza (España), 15 ago (EFE).- La región española de Aragón (noreste) pidió este sábado la ayuda de bomberos de tierra franceses para dar relevo a efectivos que luchan contra un gran incendio declarado en Las Peñas de Riglos, provincia de Huesca.

El gobierno regional informó de la activación del Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el acuerdo que permite solicitar apoyo francés, después de que el siniestro quemara ya más de 15.000 hectáreas desde el lunes, cuando comenzó.

El fuego obligó a evacuar a más de 1.000 residentes de 19 municipios de la zona, mientras las condiciones atmosféricas dificultan las tareas de extinción.

Las autoridades enviaron un mensaje de celular para advertir de la proximidad del incendio a la peña Oroel y solicitar que se permanezca en entornos urbanos alejados de zonas forestales. EFE