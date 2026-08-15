Indonesia registra un terremoto de magnitud 7,7 y descarta la posibilidad de un tsunami

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Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, sin que por el momento se hayan registrado víctimas ni daños materiales de consideración, según ha informado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) del país asiático.

El seísmo se ha producido a las 04:58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros.

Tras el temblor, las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, la cual ha sido retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

"Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", ha confirmado el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

Asimismo, ras el terremoto, se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.

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