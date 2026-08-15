La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,77 %

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Buenos Aires, 14 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada del 1,77 %, hasta las 2.947.349,15 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,27 %, a 126.844.741,57puntos.

Entre las acciones que más bajaron están las del Grupo Supervielle (-4,38 %), BBVA Argentina (-4,37 %) y Transportadora de Gas del Norte (- 4,29 %), mientras que cerraron en terreno positivo los papeles de YPF (+0,95 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 0,8 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 480 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos a 1.510 para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza mayorista también bajó y cerro en 1.487,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.545 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,10 %, a 1.579,08 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,4 %, a 1.514, 78 pesos por unidad.

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El lunes 17 de agosto no habrá operaciones ni bursátiles ni cambiarias en Buenos Aires por ser día festivo en Argentina. EFE