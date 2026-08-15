Karol G, Miguel Bosé y Maluma lideran un concierto solidario por el terremoto en Colombia

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(Actualiza con confirmación de Maluma)

Bogotá, 14 ago (EFE).- Karol G, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Maluma y Silvestre Dangond, junto a otros artistas, ofrecerán un concierto solidario el 23 de agosto en Bogotá para recaudar fondos en favor de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia.

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"La industria de la música en Colombia decidió unirse detrás de un mismo propósito: donar su trabajo para ayudar en la reconstrucción de las zonas más afectadas y contribuir a que las familias que perdieron sus viviendas puedan volver a tener un techo y comenzar a reconstruir sus vidas", detallaron los organizadores del concierto que se realizará en el recinto Vive Claro, el más grande de Colombia.

El total de los aportes realizados en el concierto, denominado 'Voces por la vida', será donado a Presentes Corporación para apoyar en las tareas de reconstrucción de las zonas más afectadas por el sismo, que ya suma más de dos centenares de muertos.

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La lista de artistas confirmados es amplía, entre los que también están Grupo Niche, Andrés Cepeda, Draco Rosa, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Pedro Capó y Timo.

La organización del evento precisó que la participación de la colombiana Karol G será vía 'livestream' y se sumará en colaboración con su Fundación Con Cora, dedicada a empoderar a mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad.

El público podrá hacer donaciones desde 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares) a Presentes Corporación, lo que incluye la entrada para asistir al espectáculo 'Colombia: Voces por la Vida'.

"Artistas nacionales e internacionales, promotores de conciertos, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores, técnicos y cientos de personas detrás de los espectáculos decidieron ponerse del mismo lado y aportar lo que saben hacer a una misma causa, poniendo su trabajo y recursos al servicio de esta iniciativa sin cobrar honorarios, ni costos directos", indicaron los promotores. EFE

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