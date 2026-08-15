Rusia ataca la region ucraniana de Dnipropetrovsk y alcanza un edificio residencial

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Berlín, 15 ago (EFE).- Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Marganets, en la región central de Dnipropetrovsk, ha causado la muerte de un bebé de tres meses y ha dejado heridas a otras 11 personas al alcanzar con drones un edificio residencial de cuatro plantas.

El jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, informó en la aplicación Telegram de que Rusia atacó tres distritos de la provincia en más de 20 ocasiones con drones, artillería y una bomba aérea guiada durante la pasada noche.

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En Marganets, en el distrito de Nikopol, edificios de apartamentos, una tienda, un cine y varios vehículos resultaron dañados en la ciudad.

Entre los edificios alcanzados se encontraba uno de cuatro plantas en el que se produjo un incendio, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

Un bebé de tres meses murió y otros dos niños de 5 y 12 años, respectivamente, resultaron heridos junto a nueve adultos. EFE