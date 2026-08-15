Resumen de las principales noticias transmitidas este sábado, 15 de agosto, por el servicio de Internacional

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Colombia.- El seísmo del lunes en Colombia deja ya 295 muertos y 320 desaparecidos

Las autoridades colombianas elevan ya a 295 los muertos por el seísmo del pasado 10 de agosto en el departamento (provincia) de Chocó, en el noroeste del país, según un nuevo balance publicado este sábado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que cifra los heridos en 3.935 y los desaparecidos en 320 personas.

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Colombia(2).- De la Espriella pide a Trump que suspenda aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el seísmo

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha pedido este sábado en conversación telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspenda "temporalmente" los aranceles que pesan sobre el país latinoamericano para facilitar la recuperación tras el seísmo de esta semana que ha dejado ya casi 300 muertos.

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Líbano.- Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Al menos once personas han muerto y 19 han resultado heridas desde el viernes por la noche en el sur de Líbano como consecuencia de una serie de ataques aéreos del Ejército israelíes contra dos localidades de la gobernación de Nabatiye, los más letales desde mediados de junio.

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Ucrania.- Rusia pide explicaciones a EEUU y a Turquía sobre el envío de un "arsenal impresionante" de munición a Ucrania

Rusia ha pedido a Estados Unidos y a Turquía que aclaren un posible envío masivo de municiones de racimo, misiles balísticos tácticos ATACMS y lanzacohetes múltiples a Ucrania, tal y como figura en una partida recogida en las minutas del Congreso estadounidense con fecha del 6 de agosto.

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Japón.- Takaichi decide no visitar el santuario Yakusuni y envía una ofrenda en medio de las tensiones regionales

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha decidido no visitar este sábado el santuario Yakusuni, monumento considerado por los países vecinos como símbolo del militarismo japonés, y enviar en su lugar una ofrenda en el marco de las tensiones regionales. Seúl ignora la ausencia de la primera ministra japonesa y protesta de todas maneras estos "actos anacrónicos e históricamente inconscientes"

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Marruecos.- AMP2.- Marruecos detiene a casi 300 personas por intentar cruzar de forma irregular a Ceuta

Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido ya a 294 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, que intentaban cruzar de forma irregular hacia Ceuta desde Fnideq (Castillejos) en medio del amplio despliegue policial para prevenir la entrada masiva promovida en redes sociales para este sábado. Rabat anuncia otros 61 detenidos por incitar en redes sociales a la migración irregular.

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Indonesia.- Casi 50 muertos en Indonesia tras un terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores

Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos 47 muertos y numerosos heridos, según han informado las autoridades locales del país asiático.

RDCongo.- Los muertos por ébola en RDC rebasan ya los 2.200 y hay más de 4.700 casos confirmados

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo, el más letal registrado en el país africano, continúa sumando fallecidos: 2.214 muertos en las 54 zonas afectadas, especialmente en la provincia de Ituri, en el noreste del país, epicentro de la enfermedad.

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EEUU.- 'Lala' avanza hacia Hawái convertido en un huracán de categoría 1 y acompañado de lluvias torrenciales

La tormenta 'Lala' llegará en cuestión de horas a Hawái convertida en un huracán de categoría 1 y precipitaciones históricas de al menos 30 centímetros de lluvia con acumulaciones de un metro, según estiman el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que ha avisado de inundaciones y corrimientos de tierra inminentes.

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