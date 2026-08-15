Asociación LGTBI+ denuncia transfeminicidio de "extrema crueldad" en Ecuador

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Quito, 15 ago (EFE).- La Asociación Silueta X, una entidad LGTBI+ de Ecuador, denunció este sábado el asesinato de una mujer trans cuyos restos fueron hallados en la ciudad ecuatoriana de Quevedo, en la provincia costera de Los Ríos, en un crimen que la organización calificó de "extrema crueldad".

La víctima del transfeminicidio, identificada por la organización con el nombre protegido de Laura mientras se determina oficialmente su identidad, fue decapitada y descuartizada y sus restos fueron abandonados, según documentó el Observatorio Runa Sipiy, perteneciente a Silueta X.

Testigos citados por la asociación en un comunicado señalaron que varios individuos que se movilizaban en una camioneta y llevaban mascarillas abandonaron un bulto y huyeron del lugar.

Silueta X indicó que la víctima sería una mujer trans que no residía en el sector.

El Observatorio Runa Sipiy consideró de manera preliminar que el asesinato presenta características vinculadas al crimen organizado o al sicariato.

La organización denunció además que, hasta este sábado, un día después del hallazgo, no se había abierto un proceso de investigación formal por el caso, una situación que calificó como un acto de "violencia institucional".

"Lo que le hicieron a Laura es lo que el Estado ecuatoriano permite que suceda cuando no investiga, cuando no registra, cuando no protege", afirmó la presidenta de Silueta X y directora del Observatorio Runa Sipiy, Diane Rodríguez.

Silueta X también hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al experto independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género para que den seguimiento al caso y al patrón de asesinatos de personas trans en Ecuador. EFE

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