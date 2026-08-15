Los equipos de extinción frenan el gran incendio forestal del suroeste de España

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Huelva (España), 15 ago (EFE).- Los equipos de emergencia y extinción lograron este sábado frenar el avance del gran incendio forestal que comenzó el 6 de agosto en el suroeste de España, después de afectar a más de 38.000 hectáreas y once términos municipales.

El siniestro, que se originó en Niebla (provincia de Huelva), experimenta una "evolución favorable", confirmó el consejero de Emergencias de la región de Andalucía, Antonio Sanz, e declaraciones a la prensa.

Los más de mil efectivos desplegados de manera permanente consiguieron "estrangular" el fuego, estabilizar los frentes e impedir la progresión durante toda la noche pasada con ayuda de maquinaria diversa y aeronaves.

Ahora, el objetivo es "consolidar el perímetro de la zona afectada y asegurar las líneas de control mediante trabajos manuales, tendidos de agua y maquinaria pesada", apuntó el consejero.

Según Sanz, el sector noroeste del incendio se encuentra "sin actividad y con escasos puntos calientes", y la zona norte "ha permanecido tranquila durante las últimas horas, dedicándose las brigadas a enfriar el terreno y repasar las líneas de defensa".

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La parte este "concentra la mayor atención" por haber sido el área de mayor actividad, aunque la reactivación de última hora del viernes en el flanco sur ya fue sofocada por medios terrestres y aéreos.

A pesar de todo, Sanz pidió la "máxima prudencia" debido a un aumento de la velocidad del viento durante las horas próximas, con rachas de hasta 40 kilómetros a la hora, mientras que vecinos de varias localidades de Huelva y Sevilla siguen evacuados por precaución.

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En Huesca, noreste del país, otro gran incendio sigue activo en varios lugares, después de quemar 15.000 hectáreas, con momentos "muy complicados" para atajar el fuego durante la noche pasada en algunos lugares, aunque se logró contener el avance de las llamas, según las autoridades regionales de Aragón.

Comenzó el lunes pasado en Las Peñas de Riglos (Huesca) y las condiciones atmosféricas de hoy y el domingo, con menos calor y más humedad, podrían favorecer el control del fuego, aunque con cautela.

Otro incendio declarado el viernes en la Sierra de Algairén (Zaragoza), también en Aragón, afecta a unas 200 hectáreas y presenta una buena evolución, aunque aún no está estabilizado, dijo el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

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Los incendios mantienen cortadas dieciséis carreteras secundarias en España, principalmente de Huelva, Sevilla y Huesca.

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica facilitados este viernes. EFE

(foto) (vídeo)