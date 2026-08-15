El Etna da una tregua y se reanudan los vuelos en el aeropuerto siciliano de Catania

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Roma, 15 ago (EFE).- El Etna, uno de los volcanes más activos de Europa, ha dado este sábado una tregua al disminuir sus erupciones, lo que ha permitido reanudar los vuelos en el aeropuerto de Fontanarossa (Catania, Sicilia) tras nueve días de suspensión, cancelaciones y miles de viajeros afectados en plena temporada turística de verano.

Tras rebajarse por la mañana el nivel de alerta de rojo a naranja, SAC, la empresa gestora del aeropuerto de Catania, ordenó la reapertura de los sectores C1 y B3 y los vuelos con origen y destino a Fontanarossa se reanudaron a las 14:00 horas, según informa el aeródromo en su web.

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Se espera que el tráfico aéreo se normalice gradualmente a lo largo de la tarde.

A primera hora de la mañana, el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanes (INGV) de Catania informó de una disminución de la actividad del volcán siciliano con una emisión de ceniza "débil" y sin nubes eruptivas, lo que permitió rebajar el nivel de la emergencia al comprobarse que el temblor volcánico -indicador de la energía interna del Etna- había descendido a niveles normales.

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Durante la semana pasada la erupción continuada del Etna y sus emisiones de ceniza han provocado una situación de caos en el aeropuerto de Catania con la cancelación masiva de operaciones y el desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de Sicilia, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste), hasta donde los viajeros tuvieron que afrontar largos y caros trayectos por carretera para, una vez allí, sufrir esperas antes de volar.

Según las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos han afectado a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia ha calculado en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros.

Ante esta emergencia, el ministro de Turismo de Italia, Gianmarco Mazzi, ha invitado a reflexionar sobre esta situación "recurrente" y considera necesario "estar mejor preparados para el futuro", según dijo en una entrevista en medios locales.

Mazzi expresó su solidaridad con los operadores que han trabajado arduamente en Catania y con los turistas afectados, a quienes animó a "defender sus derechos" y se acojan a las normativas europeas que los protegen ante este tipo de situaciones provocadas por desastres naturales.

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Las erupciones del Etna son recurrentes. En la última década ha registrado diversos episodios de especial intensidad, con afecciones al aeropuerto de Catania y frecuentes emisiones de lava y ceniza.

Entre los hitos de los últimos años destaca la erupción de finales de febrero de 2017, con explosiones incandescentes, cenizas y una colada de lava, a la que siguió en marzo una explosión freática en un cráter de la ladera sudeste que causó diez heridos leves.

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En diciembre de 2018, el volcán inició otra fase eruptiva con explosiones, emisión de gases y temblores, que provocó cierres y restricciones en el aeropuerto catanés y derivó en un terremoto de magnitud 4,8 vinculado a la actividad del Etna, con heridos leves y daños que llevaron a Sicilia a declarar el estado de calamidad y pedir la emergencia.

En 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 se sucedieron numerosas erupciones que en algunos momentos provocaron columnas de cenizas de entre cinco y nueve kilómetros que también afectaron la actividad del aeropuerto de Catania. EFE

(foto)