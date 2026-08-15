Olas de cerca de 1 metro inundan viviendas en isla indonesia de Flores tras sismo de 7,7

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Yakarta, 15 ago (EFE).- Varias viviendas han sufrido inundaciones este sábado en algunas zonas de la isla de Flores después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera sus costas y provocara olas máximas de cerca de un metro de altura, con las autoridades activando una alerta de tsunami que fue desactivada después.

La agencia meteorológica de Indonesia (BMKG) informó de que el seísmo -que deja un saldo preliminar de 14 muertos y una decena de heridos- causó olas de hasta 94 centímetros en el distrito de Ende, cercano al epicentro sísmico y cuya ciudad homónima es la más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes.

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Un reporte de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) cifró en 2.000 el número preliminar de residentes que evacuaron sus hogares "tras la fuerte sacudida y la alerta temprana de tsunami emitida".

Medios indonesios como Kompas y la versión local de CNBC difundieron imágenes de las evacuaciones y del movimiento del mar poco después del sismo, registrado a las 6:00 hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende.

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Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere, sus principales ciudades, afectadas por el terremoto.

En 2004, tras un sismo de 9,1, Indonesia vivió un devastador tsunami que dejó cerca de 167.000 muertos, así como otros 55.000 fallecidos en 13 países de Asia y África.

El archipiélago indonesio se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas. EFE

(foto)(vídeo)