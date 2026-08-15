El español Paul McGrath, campeón de Europa de medio maratón marcha

Guardar

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El español Paul McGrath se convirtió este sábado, con un tiempo de 1h23:23, en campeón de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham (Reino Unido), logrando en la ciudad inglesa el mayor logro de su carrera deportiva tras la plata continental cosechada hace dos años en Roma 2024 y el bronce mundial en Tokio 2025.

McGrath, de 24 años y entrenado por Alejandro Aragoneses, lideró una carrera en la que los italianos Francesco Fortunato y Andrea Cosi se llevaron la plata y el bronce, respectivamente. EFE