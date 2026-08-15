Tajani sobre la crisis de Ceuta: España debería preocuparse por Marruecos, no por Italia

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Roma, 15 ago (EFE).- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, considera que, en relación a la crisis migratoria de Ceuta, España debería preocuparse por Marruecos y no por Italia puesto que es el aquel país "donde se originan los problemas".

"En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven al propósito de todos de impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", indica Tajani en una entrevista al diario Corriere della Sera.

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Las relaciones entre Italia y España viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria de Ceuta ya que el Gobierno de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico por una "cuestión de seguridad" ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.

España, tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estos controles, respondió con la misma medida suspendiendo el Schengen con Italia y restableciendo controles en los viajes procedentes de territorio italiano.

Preguntado si Italia mantendrá la suspensión del acuerdo comunitario de libre circulación, Tajani dice en la entrevista que "veremos si las alarmas están bien fundadas y luego decidiremos", en aparente alusión a la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta este fin de semana.

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"Pero sin dramatizar la situación", dice el jefe de la diplomacia italiana que recuerda que Italia mantiene suspendido el Schengen con Eslovenia desde hace dos años "porque es otra puerta de entrada a Italia y a Europa que está en riesgo".

Respecto al anuncio de que Alemania devolverá a Italia a los inmigrantes ilegales que entraron por las fronteras de este país, Tajani indica que se está debatiendo este tema a la espera de que Europa decida la aplicación del tratado migratorio pero negó que haya tensiones entre Roma y Berlín por este tema.

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"No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de (Pedro) Sánchez (presidente del Gobierno español) sobre amnistías masivas, que incentivan la llegada de personas incluso desesperadas o con malas intenciones", agregó Tajani. EFE