El incendio de las Landas, en Francia, se ha reactivado y ya ha quemado 1.600 hectáreas

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París, 15 ago (EFE).- El incendio que se declaró el jueves por la tarde en los bosques del departamento francés de las Landas (suroeste) se reactivó en la madrugada del sábado y ya ha quemado cerca de 1.600 hectáreas, anunció el prefecto, Gilles Clavreul.

Esa reactivación se produjo en las proximidades del pueblo de Garein, al sur del municipio de Luglon donde había comenzado, precisó Clavreul en una comparecencia ante los medios.

El delegado del Gobierno en las Landas señaló que además, de un aumento de la superficie quemada (el viernes por la tarde había dado la cifra de 1.300 hectáreas), se procedió a la evacuación de alrededor de un centenar de personas en Garein.

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Teniendo en cuenta que en la noche del jueves al viernes también habían sido evacuados algunos habitantes y turistas del camping en Luglon, el número total era de unas 650 personas, indicó.

Hasta esa reactivación, las cosas evolucionaban relativamente bien gracias, entre otras cosas, a que las condiciones meteorológicas habían pasado a ser más favorables, con una baja de las temperaturas y un tiempo más húmedo.

Météo France prevé que el termómetro este sábado en la zona se quedarán en unos 32 grados, frente a los 35 del viernes, así como lluvia por la noche.

A finales de julio, otro incendio a unos 60 kilómetros más al norte, en Biscarrosse (también en las Landas), había calcinado 3.700 hectáreas.

Algo más al norte, en el vecino departamento de Gironda, se produjo el mayor incendio que ha sufrido Francia este verano, que recorrió 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos. EFE