‘Cuti’ Romero, un líder para la defensa de Simeone

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Madrid, 15 ago (EFE).- Un año después, Diego Simeone ya cuenta para la defensa del Atlético de Madrid con Cristian ‘Cuti’ Romero, un líder en la ‘Premier’ y la selección de Argentina para la ambición del equipo y su entrenador en el nuevo curso, entre las dudas de su última campaña con el Tottenham.

Imposible hace un año, ahora sí lo ha sido. Ha costado la mitad de lo que pedía entonces el conjunto inglés, que ahora se ha conformado con 40 millones porque ya sí había decidido venderlo al mejor postor.

Lo tuvo cerca el Inter al principio de verano, pero finalmente ha preferido al Atlético y a Simeone, cuya convicción en el central de 28 años es absoluta. Es una referencia de contundencia y experiencia en esa línea.

Su liderazgo es evidente. En la Albiceleste y el Tottenham. Ha demostrado su carácter y personalidad. El mejor jugador de la final y el título de la Liga Europa en 2025 del conjunto londinense, con el que ha jugado 156 partidos en cuatro años, se pone al servicio del Atlético y Simeone, mientras da forma a la idea para el nuevo ejercicio, con Romero llamado a un papel crucial en el esquema rojiblanco.

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Central puro, renovado hace un año por el Tottenham hasta 2029, su encaje es sencillo tanto en la plantilla, donde tiene compatriotas y amigos como Julián Alvarez, Juan Musso o Giuliano Simeone, como en la defensa del Atlético, ya sea con los tres centrales que ha manejado Simeone durante la pretemporada o dentro de la línea de cuatro atrás que también puede alinear dependiendo del momento, del rival, de las circunstancias y del tipo de partido.

La competencia también es potente: Marc Pubill, Robin Le Normand, Jose María Giménez y David Hancko para dos o tres plazas en el centro de la defensa.

Pubill completó una temporada magnífica en el pasado ejercicio como central diestro, donde superó en el once titular a Le Normand, campeón de Europa en 2024 con la selección española, y al uruguayo Giménez, que quedó relegado a una suplencia impensable meses antes por la irrupción del central internacional español de 23 años, ahora campeón mundial.

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En la izquierda de la defensa también está consolidado Hancko, fichado hace un año al Feyenoord y fundamental la pasada campaña por su fuerza, su velocidad, su salida de balón y su pase largo. También puede jugar de lateral zurdo, pero su mejor rendimiento ha venido por el medio, tal y como ha asumido ya Simeone.

En la pretemporada, entre las circunstancias, por el condicionante del regreso escalonado de los mundialistas, Simeone ha contado en esa línea con Jorge Domínguez, el canterano de 16 años, Le Normand y el propio Hancko como la defensa tipo durante el verano, a la espera de Pubill y del citado Romero.

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Campeón mundialista en una ocasión, en Catar 2022, y de la Copa América en dos con la selección de Argentina, el central también supone jerarquía, con una buena salida de balón y con la contundencia de su fuerza en el cruce y los duelos por arriba y por abajo, pero con las dudas que desprenden las lesiones y las sanciones en sus últimos dos años.

De los 52 partidos de la pasada temporada del Tottenham, él jugó 32. Se perdió veinte, catorce por lesiones y seis por sanción a raíz de dos expulsiones.

En la campaña 2024-2025, tan sólo disputó 26 de los 60 encuentros entre todas las competiciones de su equipo, entre varias lesiones que afectaron a su temporada entonces en el club londinense. EFE