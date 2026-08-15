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Marruecos frustra intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

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Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsharianos, que se habían ocultado en las afueras de la ciudad fronteriza de Fnideq (Castillejos en castellanos).

Fuentes de Seguridad marroquíes indicaron a EFE que el incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta.

Miles de efectivos participan en el despliegue de seguridad que ha organizado Rabat para impedir el cruce masivo a Ceuta que había sido convocado para este sábado a través de redes sociales tras la tragedia de los pasados días 30 y 31, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado al enclave español con al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias. EFE

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