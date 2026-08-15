Las inspecciones por daños tras el terremoto se concentran en Granada, Ogíjares, La Zubia y Armilla

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El Ayuntamiento de Granada ha informado este sábado de que las solicitudes de inspección como consecuencia del terremoto registrado esta madrugada se concentran principalmente en la zona sur de la capital y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

Las incidencias comunicadas hasta el momento corresponden "principalmente" a daños "ligeros" en elementos no estructurales, que, "en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas", tal como se remarca en una nota de prensa.

Asimismo, se ha informado de "algún daño de mayor entidad" que está siendo evaluado especialmente en "edificaciones vulnerables o que presentaban patologías previas". "En estos momentos, no hay indicios que permitan hablar de daños estructurales generalizados". Los movimientos sísmicos registrados durante este sábado y en los días anteriores "parecen estar relacionados preliminarmente con la misma zona de falla".

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No obstante, el Consistorio aclara que "será necesario realizar un análisis posterior de los datos por parte de los organismos competentes para confirmar esta posible relación". En relación con las incidencias, se han recibido más de 100 llamadas,en el servicio de bomberos, solicitando la inspección de edificios.

En la mayoría de los casos, "los daños comunicados no son de carácter estructural". No obstante, el movimiento sísmico ha generado una "importante preocupación y temor entre la población". Las solicitudes de inspección se concentran principalmente en la zona sur de Granada y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

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Ante la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos, Protección Civil ha recordado que "no es posible realizar una predicción determinista de estos fenómenos". Por tanto, no debe presuponerse que vaya a producirse otro terremoto, aunque tampoco puede descartarse la ocurrencia de réplicas u otros movimientos sísmicos.

Desde Protección Civil se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y actuar con serenidad; seguir las recomendaciones oficiales de autoprotección; evitar difundir información no contrastada; y consultar exclusivamente fuentes oficiales y canales de información verificados, especialmente los del Ayuntamiento de Granada y del Servicio Local de Protección Civil.

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